Samandağ’da trafik kazası: 2 yaralı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesinde Nevzat D’nin kullandığı 31 AR 474 plakalı otomobil ile Emir K’nın kullandığı 31 SM 378 motosiklet çarpıştı. Kazada 2 yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.