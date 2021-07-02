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Samandağ’da trafik kazası: 2 yaralı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

HATAY 02.07.2021, 22:43
Samandağ’da trafik kazası: 2 yaralı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesinde Nevzat D’nin kullandığı 31 AR 474 plakalı otomobil ile Emir K’nın kullandığı 31 SM 378 motosiklet çarpıştı. Kazada 2 yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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