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Samandağ’da sazlık alanda yangın
Hatay’ın Samandağ ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
HATAY 25.02.2021, 18:19
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Hatay’ın Samandağ ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.Samandağ ilçesinde Kapısuyu Mahallesi’nde bulunan sazlık alanda yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.