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Samandağ’’da kitap fuarının en küçük yazarı

Samandağ Belediyesi tarafından düzenlenen Samandağ 2. Kitap Fuarı’nın en küçük yazarı 8 yaşındaki Ege Kayra Keskin oldu.

HATAY 17.09.2021, 21:28
Samandağ’’da kitap fuarının en küçük yazarı

Samandağ Belediyesi tarafından düzenlenen Samandağ 2. Kitap Fuarı’nın en küçük yazarı 8 yaşındaki Ege Kayra Keskin oldu.

Türkiye’de farklı illerde yaşayan 18 ilkokul öğrencisi tarafından "Küçük Yazarlar Büyük Hikayeler" adlı kitap çıkarıldı. 18 farklı ilde yaşayan minik yazarlardan biri olan 8 yaşındaki Ege Kayra Keskin fuarın en küçük yazarı oldu. Minik yazar Ege Kayra Keskin, "18 küçük yazar Türkiye genelinde toplandı internet üzerinden ve hikaye yazdı ve ben onların içerisindeyim. Kitap okumayı çok severim tarihi ve bilimi çok seviyorum. Bilim olarak denizde neler olduğunu dünyanın en derin neresi olduğu gibi yerleri araştırıyorum. Kendi yaşıtlarım derslerine önem versinler kitap okusunlar" dedi.

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