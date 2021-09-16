banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Trafik cezaları için kritik karar
Trafik cezaları için kritik karar
TBB, ‘aykırı’ dedi, bankalar komisyonları geri ödüyor
TBB, ‘aykırı’ dedi, bankalar komisyonları geri ödüyor
Hafta sonu da okul olacak mı?
Hafta sonu da okul olacak mı?
Şampiyonlar Ligi’nde gol yağmuru! Tam 9 gol
Şampiyonlar Ligi’nde gol yağmuru! Tam 9 gol

Samandağ’da jandarma trafik ekipleri öğrenci servis araçlarını denetledi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk gününde öğrenci servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.

HATAY 16.09.2021, 18:39
Samandağ’da jandarma trafik ekipleri öğrenci servis araçlarını denetledi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk gününde öğrenci servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.

Samandağ ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, denetimlerde servis aracı sürücülerinin ehliyetlerini ve araçların belgelerini kontrol etti. Emniyet kemeri ve diğer kurallara uyulup uyulmadığını inceleyen ekipler, kurallara uymayan servis sürücüleri hakkında yasal işlem yaptı. Jandarma ekipleri kontrol ettikleri servislerde, sürücüler ve öğrencileri uymaları gereken kurallar konusunda bilgilendirdi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 5 12
3. Tuzlaspor 4 10
4. Manisa FK 5 9
5. Erzurumspor 5 9
6. Ankaragücü 4 8
7. Samsunspor 4 6
8. Bandırmaspor 5 6
9. Denizlispor 5 6
10. Menemenspor 5 6
11. Adanaspor 5 5
12. Bursaspor 5 4
13. Ankara Keçiörengücü 4 4
14. Kocaelispor 4 4
15. Altınordu 5 4
16. Gençlerbirliği 5 4
17. İstanbulspor 3 3
18. Boluspor 3 3
19. Balıkesirspor 3 3
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Osasuna 4 5
12. Rayo Vallecano 4 4
13. Villarreal 3 3
14. Levante 4 3
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0