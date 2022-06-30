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Samandağ’da futbol turnuvasının kuraları çekildi

Samandağ Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalleler Arası 2. Geleneksel Futbol Turnuvası’nın kura çekimi yapıldı.

HATAY 30.06.2022, 12:33
Samandağ’da futbol turnuvasının kuraları çekildi

Samandağ Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalleler Arası 2. Geleneksel Futbol Turnuvası’nın kura çekimi yapıldı.

Aynı Mahalleden birden çok takımın katılabildiği ve aynı mahalleden takımların eşleşemeyeceği 18 mahalleden 20 takım katıldı. Kura çekimi Samandağ Belediyesi Facebook hesabı üzerinden canlı olarak izlendi.

Kura çekim sonuçları şu şekilde:

A Grubu: Deniz Mahallesi, Şükrü Kanatlı Mahallesi, Çöğürlü Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Koyunoğlu Mahallesi

B Grubu: Mızraklı Mahallesi, Yeşilada Mahallesi, Yaylıca Mahallesi, Kurtderesi Mahallesi, Atatürk Mahallesi

C Grubu: Yeşilköy Mahallesi, Uzunbağ Gençlik, Yeni Mahalle Gençlik, Tekebaşı Mahallesi, Eriklikuyu Mahallesi

D Grubu: Sutaşı Mahallesi, Yeni Mahalle, Mağaracık Mahallesi, Uzunbağ Mahallesi, Kuşalanı Mahallesi

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