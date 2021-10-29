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Samandağ’da fener alayı düzenlendi
Hatay’ın Samandağ ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenledi.
HATAY 29.10.2021, 19:57
Hatay’ın Samandağ ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenledi.
Samandağ ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenledi. Vatandaşlar Türk bayrakları, meşaleler ve müzik eşliğinde yürüdü. Yürüyüşe Samandağ Kaymakamı Murat Kütük, Belediye Başkanı Refik Eryılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hükümet Konağı önünden başlayan yürüyüş, belirlenen güzergah üzerinden tekrar aynı alana dönülmesiyle son buldu.