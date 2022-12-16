Samandağ’da çevre düzenlemesi

Hatay Samandağ Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi, peyzaj ve yeşil alan çalışmalarıyla ilçeye estetik bir görünüm kazandırmak amacıyla çalışma yapıldığı bildirildi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde parklarda genel temizlik çalışmaları, bank ve oyun gruplarının onarım ve bakım çalışmaları, cadde, park ve refüjlerde bulunan ağaçların ilaçlama, bakım ve budama çalışmalarını gerçekleştirdiği kaydedildi. Kendi seralarında üretilen ağaç ve çiçekler ile cadde ve sokakları daha güzel ve estetik bir görünüme kavuşturmaya çalışan ekiplerin çalışmalarının aralıksız devam edeceği ifade edildi.

Samandağ Belediyesi’nden yapılan açıklamada, daha fazla yeşil alan ve daha güzel bir Samandağ için çalışmaların hız kesmeden sürdürüleceği ifade edildi.