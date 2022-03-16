Samandağ’da çevre düzenlemesi çalışmaları

Hatay’ın Samandağ ilçesinde kavşak ve refüjlerde mevsimlik çiçek ekimi yapılıyor.

Samandağ Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından, Samandağ’ın estetik görünümüne güzellikler katmak amacıyla kavşak ve refüjlere mevsimlik çiçek ekiliyor.

Cadde, park ve refüjlerde bulunan ağaçların ilaçlama ve bakım çalışmalarının da devam ettiği bildirildi.