Samandağ Kitap Günleri 28 Ekim’de başlıyor

Hatay’ın Samandağ ilçesinde düzenlenen Samandağ Kitap Günleri 28 Ekim-6 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek.

Samanda Belediyesince bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Samandağ Kitap Günleri’nde yazarlar ve şairler Samandağ halkıyla buluşacak.

Samandağ Belediyesi Atatürk Sahil Parkı’nda düzenlenecek Kitap Günleri’nde yazarlar Leyla Akgül, Aysel Kılıç Karslı, Ahmet Tahsin, Hilal Kahraman, Mahmut Yıldırım, Nihat Gökmen, Haydar Ersöz ve Barış Çelimli 28 Ekim- 6 Kasım tarihleri arasında, 29 Ekim- 30 Ekim tarihlerinde Cemil Kılıç, 5 Kasım-6 Kasım tarihlerinde Rıza Zelyut imza günlerinde okurlarıyla buluşacak.