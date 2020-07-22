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Samandağ Emniyet Müdürü Asuman Karacık göreve başladı
SAMANDAĞ İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ ASUMAN KARACIK GÖREVİNE BAŞLADI.
HATAY 22.07.2020, 17:07
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Hatay’ın Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne atan Asuman Karacık görevine başladı.
Samandağ’a atanan ilk kadın emniyet müdürü olan Karacık, daha önce Diyarbakır Sur, Antakya İlçe Emniyet Müdürlüğü, Defne İlçe Emniyet Müdürlüğü, Hatay Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Madde Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu.
Karacık, 2017 yılının Ocak ayında, terör örgütü PKK mensuplarınca oluşturulan hendek ve barikatların ortadan kaldırılması operasyonundan sonra merkez Sur ilçesine emniyet müdürü olarak atandı. Karacık‘ın Sur’daki yaklaşık 1,5 yıllık görevinden sonra tayini Samandağ’a çıktı.
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