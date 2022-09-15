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Samandağ Belediyesi çevre kirliliğine dikkat çekti
Samandağ Belediyesi ilçede yaşanan yoğun çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla kamu spotu hazırladı.
HATAY 15.09.2022, 12:29
Samandağ Belediyesi ilçede yaşanan yoğun çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla kamu spotu hazırladı.
Gelecek nesillere daha temiz ve daha yaşanabilir bir çevre bırakmak isteyen Samandağ Belediyesi, yolda, sokakta, denizde ve parklarda ciddi anlamda artan çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla kamu
spotu hazırladı.
Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, “Yaşadığımız dünyanın bize, gelecek nesillerin emaneti olduğunu hatırlatıyor, çevrenin ve doğanın korunması için herkesi daha duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.
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