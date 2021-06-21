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Saman yüklü kamyon devrildi

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde devrilen saman şüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.

HATAY 21.06.2021, 18:11
Saman yüklü kamyon devrildi

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde devrilen saman şüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.

Kırıkhan Hassa karayolu Aktepe mevkiinde meydana gelen kazada, Adem Memes’in (26) kullandığı 31 FS 550 plakalı saman yüklü kamyon, virajı alamayarak devrildi. Kazada, kamyonu sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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