Son Dakika
Sahil güvenlik botunu 2 bin 909 kişi gezdi
Hatay’ın İskenderun ilçesinde vatandaşların ziyaretine açılan sahil güvenlik botunu 2 bin 909 kişi gezdi.
HATAY 30.10.2022, 14:36
Hatay’ın İskenderun ilçesinde vatandaşların ziyaretine açılan sahil güvenlik botunu 2 bin 909 kişi gezdi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 99. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı bağlısı TCSG 304 Komutanlığına ait sahil güvenlik botu İskenderun şehir iskelesine yanaşarak halkın ziyaretine açıldı.
08.30 -17.30 saatleri arasında vatandaşların ziyaretine açılan sahil güvenlik botunu 2 bin 909 kişi ziyaret etti.
Sahil güvenlik botunu ziyaret eden ilçe sakinlerine komutanlık personelleri eşlik ettiler.