Reyhanlı’da tekstil geri dönüşüm kumbaraları yerleştiriliyor

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde kentin çeşitli noktalarına 150 adet tekstil ürünleri geri dönüşüm kumbarası yerleştiriliyor.

Reyhanlı Belediyesi, israfın önlenmesi, doğal varlıkların korunması, çevre dostu tüketim alışkanlıklarının kazandırılması amacıyla tekstil geri dönüşümü için ilçe geneline 150 adet tekstil ürünleri geri dönüşüm kumbaraları yerleştiriyor.

Tekstil geri dönüşümü ile tekstil atıklarının kaynağında geri kazanılması, yeni ürünlerin üretilmesi için gerekli olan doğal kaynağı ve enerji kullanımının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Vatandaşlardan kumbaralara kullanılmış şapka, kazak, tişört, iç çamaşırı, çorap, elbise, pantolon, ayakkabı, terlik, bot gibi tüm giysi ve battaniye, örtü, eşarp, perde, çanta, havlu gibi diğer tekstil ürünlerini atmaları istendi.