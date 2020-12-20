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Reyhanlı’da kısıtlama denetimi
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında emniyet ekiplerince denetim yapıldı.
HATAY 20.12.2020, 10:26
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Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında emniyet ekiplerince denetim yapıldı.
İlçenin tüm giriş çıkışları caddeleri Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlendi. Denetimlerde sadece işi olupta dışarıya çıkan vatandaşlara polis ekipleri maske ve mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı.Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürü Ali Çolak, “Reyhanlı halkına bu gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum umarım en kısa zamanda bu korona virüsü belasından milletçe el ele verip kurtulacağız” dedi.
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