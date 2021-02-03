Prof. Dr. Önal: "Kanser riskini azaltmak elinizde"

İskenderun Gelişim Hastanesi ve Başkent Üniversitesi işbirliği ile yeniden düzenlenen Radyoterapi Merkezi’nde hizmet sunan Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cem Önal, kanserle mücadelede en önemli adımın erken teşhis ve doğru tedavi olduğunu söyledi.

Kanserin, tüm dünyada en sık ikinci ölüm nedeni olduğunu belirten Prof. Dr. Cem Önal, “Tüm dünyada en sık görülen kanserler; akciğer, meme, kolorektal, prostat ve mide kanseridir. En sık ölüme neden olan kanserler ise; akciğer, kolorektal, mide, karaciğer ve meme olarak sıralanabilir. Kanser hastalığı için iki husus çok önemlidir; erken teşhis ve doğru tedavi. Kanserden korunmak için yapılacak en önemli unsurlar; sigara içmemek, düzenli beslenme, egzersiz ve stresten uzak durmadır” dedi.

"Kanser tedavisinde önderlik yapıyoruz"

Kanser tedavisinde uygulamış oldukları radyoterapi hakkında önemli bilgiler veren Prof. Dr. Cem Önal, “Radyoterapi, kanser hastalarının büyük bir kısmında; gerek kanser hastalığını tamamen ortadan kaldırmak ve bölgesel tekrarlama riskini azaltmak amaçlı, gerekse kansere bağlı kanama, ağrı, nefes darlığı, şuur bulanıklığı gibi semptomları hızlı bir şekilde ortadan kaldırmak amacı ile sıklıkla uygulanmaktadır. Özellikle günümüzde ilerleyen teknolojiye paralel olarak, en yine teknolojiye sahip cihazlarla tedavi olanağı sağlanmaktadır. Yakın zamanda, ‘akıllı radyoterapi’ olarak bilinen MR-Linac cihazı ile, tedavi sırasında tümör net bir şekilde görüntülenerek, o bölgeye yüksek radyasyon doğru bir şekilde uygulanabilmektedir. 5 ila 8 hafta süren radyoterapi de, 5 güne kadar kısalmaktadır. Dünyada sayılı onkoloji merkezlerinde bulunan 1.5 Tesla MR-Linac cihazı, ülkemizde de kullanılmaya başlanması ile birlikte, kanser tedavisinde öncülük yapmaya başladık’’ diye konuştu.

“Erken tanı hayat kurtarır”

Dünyada ve ülkemizde modern radyoterapi uygulamaları ile ilgili, eğitim ve referans merkezi olmanın gururunu taşıdıklarını ifade eden Prof. Dr. Cem Önal, “Kısa süre içerisinde bölgemizde eksikliği olan kaliteli onkolojik tedaviler yapılmaya başlanmıştır. Tedavi sırasında kullanılan radyasyon sadece tedavi odasında etkili olup, hastanın tedavisi bittikten ve tedavi odasından çıktıktan sonra etrafa radyasyon saçmamaktadır. Bu nedenle radyoterapi uygulanan hastalar çevresi için herhangi bir radyasyon riski taşımamaktadır. Radyoterapi merkezlerinde kullanılan cihazlar ve planlama sistemleri kadar, akademik çalışmalar ve kişisel tecrübeler de öne çıkmaktadır. Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalımızda konusunda uzman hekim ve radyasyon fizikçileri tarafından teknolojik olarak en üst düzeyde olan radyoterapi cihazları ile gerçekleştirilen tedaviler uluslar arası arenada yüksek prestijli kanser merkezlerinde elde edilebilen benzer yüksek tümör kontrol ve düşük yan etki oranlarıyla, hastalara kaliteli bir yaşam sunmaktadır. Özellikle de unutmamak gerekir ki; erken tanı hayat kurtarır” açıklamasında bulundu.