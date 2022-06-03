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Payas’ta yıl sonu sergisi açıldı

Payas Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün yıl sonu sergisi Sokullu Mehmet Paşa Külliyesinde açıldı

HATAY 03.06.2022, 14:20
Payas’ta yıl sonu sergisi açıldı

Payas Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün yıl sonu sergisi Sokullu Mehmet Paşa Külliyesinde açıldı

Halk Eğitim Merkezi, öğretmenleri ve kursiyerleri tarafından hazırlanan yıl sonu sergisinin açılışına Payas Kaymakamı Dr. Polat Kara, Belediye Başkanı Bekir Altan, İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Danışman, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Dr. Polat Kara, serginin açılışında yaptığı konuşmada, halk eğitim merkezlerinin çok önemli misyon üstlendiğini, hayat boyu öğrenme programlarıyla birçok alanda başarılı çalışmalar gerçekleştirdiğini, kurslarının iş imkanının yanı sıra sosyal hayata da çok önemli katkılar sunduğunu belirtti.

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