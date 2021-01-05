Payas’ta motosiklet uygulaması

Hatay’ın Payas ilçesinde trafik ekipleri, şehir merkezindeki motosiklet uygulamasını sıklaştırdı.

Şehrin çeşitli yerlerinde denetim yapan trafik ekipleri kurallara uygun olmayan motosikletleri trafikten men etti. Uygulamada bazı motosikletlerin plakalarının bulunmaması dikkat çekti. Sürücü belgesi, plaka ve eksik evrakların bulunmasına rağmen sürücülerin trafiğe çıktıkları görüldü. Polis evrakları tam olanlara teşekkür ederken eksik evrakları olanlara ceza yazdı.

Trafik yetkilileri, yapılan denetimlerin tek amacının bulunduğunu ifade ederek, “O da doğru ve kurallara uyan vatandaşlar ile kurallara uymayan insanları ayırmaktır” dediler.