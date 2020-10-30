Payas’ta 100 polis ile “Huzur ve Güven” asayiş uygulaması
HATAY'IN PAYAS İLÇESİNDE 100 POLİS İLE İLÇE GENELİNDE “HUZUR VE GÜVEN” ADI VERİLEN ASAYİŞ UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Hatay’ın Payas ilçesinde 100 polis ile ilçe genelinde “Huzur ve Güven” asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Payas İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliğince ilçe genelinde belirlenen 5 noktada toplam 100 polisin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirildi. İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Bağ’ında katıldığı “Huzur ve Güven” adı verilen denetimlerde polis ekipleri ilçe girişi ve çıkışı ile ilçe merkezinde durdukları araçların içi ve bagajlarını tek tek kontrol etti. Yolculuk yapan vatandaşların üst aramaları yaparak kimlik sorgulamaları yaptı.
2 saat süren asayiş denetiminde kusurlu araçlara idari para cezası uygulanırken, haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama kararı bulunan sayıda şüpheli şahıslar polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü.
|İmsak
|06:00
|Güneş
|07:26
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:42
|Akşam
|18:10
|Yatsı
|19:30
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|16
|2. Fenerbahçe
|6
|14
|3. Karagümrük
|7
|11
|4. Kasımpaşa
|7
|11
|5. Galatasaray
|6
|10
|6. Çaykur Rizespor
|6
|8
|7. Antalyaspor
|6
|8
|8. Malatyaspor
|6
|8
|9. Göztepe
|6
|7
|10. Başakşehir
|6
|7
|11. Beşiktaş
|5
|7
|12. Gaziantep FK
|6
|7
|13. Sivasspor
|5
|7
|14. Erzurumspor
|6
|7
|15. Hatayspor
|4
|7
|16. Konyaspor
|5
|6
|17. Kayserispor
|5
|6
|18. Trabzonspor
|7
|5
|19. Denizlispor
|6
|5
|20. Gençlerbirliği
|5
|4
|21. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|7
|16
|3. Adana Demirspor
|7
|14
|4. Samsunspor
|7
|14
|5. Ankara Keçiörengücü
|7
|13
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Adanaspor
|8
|12
|8. Giresunspor
|6
|11
|9. Altay
|6
|10
|10. Balıkesirspor
|8
|10
|11. Akhisar Bld.Spor
|7
|9
|12. Bursaspor
|7
|7
|13. Menemen Belediyespor
|7
|6
|14. Bandırmaspor
|7
|5
|15. Ümraniye
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|7
|3
|18. Eskişehirspor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|6
|13
|2. Liverpool
|6
|13
|3. Aston Villa
|5
|12
|4. Leicester City
|6
|12
|5. Tottenham
|6
|11
|6. Leeds United
|6
|10
|7. Southampton
|6
|10
|8. Crystal Palace
|6
|10
|9. Wolverhampton
|6
|10
|10. Chelsea
|6
|9
|11. Arsenal
|6
|9
|12. West Ham
|6
|8
|13. Man City
|5
|8
|14. Newcastle
|6
|8
|15. M. United
|5
|7
|16. Brighton
|6
|5
|17. West Bromwich
|6
|3
|18. Burnley
|5
|1
|19. Sheffield United
|6
|1
|20. Fulham
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|7
|14
|2. Real Madrid
|6
|13
|3. Granada
|6
|13
|4. Villarreal
|7
|12
|5. Atletico Madrid
|5
|11
|6. Cádiz
|7
|11
|7. Osasuna
|6
|10
|8. Elche
|5
|10
|9. Getafe
|6
|10
|10. Real Betis
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Barcelona
|5
|7
|13. Sevilla
|5
|7
|14. Valencia
|7
|7
|15. Deportivo Alaves
|7
|7
|16. Athletic Bilbao
|6
|6
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Huesca
|7
|5
|19. Levante
|6
|4
|20. Real Valladolid
|7
|3