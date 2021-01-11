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Payas’ın en işlek caddeleri yeniden trafiğe açıldı
Hatay’ın Payas ilçesinde araç trafiğine kapatılan Atatürk, Fahrettin Altay ve Özkul Çolak caddeleri yeniden açıldı.
HATAY 11.01.2021, 16:56
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Hatay’ın Payas ilçesinde araç trafiğine kapatılan Atatürk, Fahrettin Altay ve Özkul Çolak caddeleri yeniden açıldı.Payas İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun olduğu Atatürk, Fahrettin Altay ve Özkul Çolak caddelerini araç trafiğine 1 ay süre ile kapatılması kararı verdi. Bir ayın dolmasının ardından caddeler araç trafiğine yeniden açıldı.
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