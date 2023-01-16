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Payas’da Ali Oğuz güven tazeledi
Hatay’ın Payas ilçesinde Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi genel kurulu gerçekleştirildi,tekrar başkanlığa seçilen Ali Oğuz güven tazeledi.
HATAY 16.01.2023, 18:25
Hatay’ın Payas ilçesinde Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi genel kurulu gerçekleştirildi,tekrar başkanlığa seçilen Ali Oğuz güven tazeledi.
Kurul, Esnaf ve Kefalet Kredi Kooperatifi salonunda de gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin okunarak kabul edilmesinin ardından seçimlere geçildi.Tek liste halinde gidilen seçimde Ali Oğuz tekrar başkan seçilerek güven tazeledi.
Listede yönetim kurulu üyesi olarak Recep Günay, Nihat Özkul, Murat Kaygusuz, Eşref Karacan, Mehmet Erdem yer aldı.