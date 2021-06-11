Payas Stem Robotik Takımı finale katılmaya yazdırdı

Hatay’ın Payas ilçesinde öğrenci odaklı ilk ve tek ücretsiz stem merkezi olan Payas Stem Yapay Zeka Merkezi öğrencileri katıldıkları Bilim Kahramanları Derneğinin destekleri ile yapılan 2020 – 2021 First Lego League Challenge adlı ‘Bilim Kahramanları Buluşuyor’ turnuvasında ‘Öz Değerler Birincilik Ödülü’nü alarak Türkiye Ulusal Finaline katılmaya hak kazandı.

Payas Stem Yapay Zeka Merkezinin Koordinatörü Cem Kağar, "9-16 yaş arası çocuk ve gençlerin kendilerini ‘topluma duyarlı bilim insanı ve mühendis olarak görmelerini’ sağlayan dünyada 100 ülkeden minimum 4 maksimum 10 kişiden oluşan takımların katıldığı First Lego League Challenge isimli bilimsel içerikli turnuvaya 6 öğrenci ile katılım sağladık. Öğrencilerimiz takım koçu ve danışmanlarının rehberliğinde 4 ay boyunca çalışmalar yaptılar. Robot programlayan öğrencilerimiz, katıldıkları turnuva masasının üzerinde yer alan görevlerden 9 tanesinin iki buçuk dakika içerisinde yaparak Bilim Kahramanları Buluşuyor Türkiye 2. Yerel Ortaokullar Turnuvasında “Özdeğerler” birincilik ödülünü kazandık, ulusal turnuvaya çıkan dört takımdan biri olduk" dedi,