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Park halindeki otomobile yorgun mermi düştü
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde park halindeki bir otomobilin camına yorgun mermi isabet etti.
HATAY 08.04.2021, 11:33
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Hatay’ın Dörtyol ilçesinde park halindeki bir otomobilin camına yorgun mermi isabet etti.
Alınan bilgiye göre, Altınçağ Mahallesinde oturan Hasan Küpeli’ye ait park halindeki otomobilin ön camına, yorgun mermi isabet etti.
Küpeli’nin durumu bildirmesi üzerine jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.Merminin yakınlarda havaya ateş açılması sonucu otomobile isabet ettiği belirlendi.