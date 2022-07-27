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Otomobilin motor bölmesinden uyuşturucu çıktı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde durdurulan otomobilin motor kısmından 1 kilo 65 gram esrar çıktı. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

HATAY 27.07.2022, 12:52
Otomobilin motor bölmesinden uyuşturucu çıktı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde durdurulan otomobilin motor kısmından 1 kilo 65 gram esrar çıktı. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yaptığı çalışmada İskenderun ilçe girişinde durdurulan otomobilde narkotik köpek eşliğinde yapılan aramada aracın motor kısmına gizlenmiş halde 1 kilo 65 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak araçta bulunan A.K. ile F.E. gözaltına alındı.

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