Otomobilden 5 bin 700 adet uyuşturucu hap çıktı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde otomobilin içerisine gizlenmiş 5 bin 700 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve İskenderun İstihbarat Büro Amirliği görevlileri koordineli olarak uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmada tepe mahallelerinde ikamet eden İ.E. isimli şahsa ait araçta ve şahsın üzerinde yaptıkları aramada, araç içerisinde gizlenmiş 5 bin 700 adet Captagon hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.