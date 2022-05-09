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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 çocuk ağır yaralandı.
HATAY 09.05.2022, 22:35
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 çocuk ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yeşilköy Mahallesi Atatürk Caddesinde Veli K’nin kullandığı 31 VF 231 plakalı otomobil ile 31 AES 301 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan Recep (15) ve Mustafa E. (13) kardeşler ağır yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.