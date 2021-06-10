banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi
Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi
Dolar, Euro ve altında son durum ne?
Dolar, Euro ve altında son durum ne?
Bitcoin 32 bin dolar seviyesinden yükseliş gösterdi
Bitcoin 32 bin dolar seviyesinden yükseliş gösterdi
TFF'den flaş transfer kararı!
TFF'den flaş transfer kararı!

Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

HATAY 10.06.2021, 16:35
Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Muhammed Ali Karakuş Sokakta H.M’nin kullandığı 31 LR 236 plakalı motosiklet ile A.Ö. idaresindeki 31 E 6707 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Yaralı, olay yerine çağrılan ambulans ile Reyhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı
banner486
Yorumlar (0)
banner489
banner422
26°
açık