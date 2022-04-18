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Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Hatay’ın Samandağ ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
HATAY 18.04.2022, 08:06
Hatay’ın Samandağ ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kurtderesi Mahallesinde T.Ö’nin kullandığı 31 AFP 590 plakalı otomobil ile E.U idaresindeki 31 SJ 184 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.