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Otel görevlisini darp eden şahıs tutuklandı
Hatay’ın İskenderun ilçesinde otel görevlisini bıçakla tehdit ederek darp eden şüpheli tutuklandı.
HATAY 24.09.2022, 17:03
Hatay’ın İskenderun ilçesinde otel görevlisini bıçakla tehdit ederek darp eden şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre olay İskenderun ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre otel görevlisi A.T. adlı şahıs darp edilip, bıçakla tehdit edildi. Olayın ardından ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Otelde bulunan kamera görüntülerini inceleyen polisler olayın şüpheli Ö.E. olduğunu tespit ederek şüpheli şahsı Çay Mahallesinde gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilen Ö.E. "yağmaya teşebbüs, kasten yaralama ve işyeri dokunulmazlığı ihlal suçlarından" tutuklandı.
(NCT-Y