banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Trabzonspor yaş ortalamasını düşürdü
Trabzonspor yaş ortalamasını düşürdü
Çeyrek altın 800 liraya dayandı!
Çeyrek altın 800 liraya dayandı!
Dolar-Euro ne kadar?
Dolar-Euro ne kadar?
Halı ihracatında yeni rekor
Halı ihracatında yeni rekor

Öğretmenler okulu boyadı

HATAY'IN PAYAS İLÇESİNDE ÖĞRETMENLER, PAZARTESİ GÜNÜ YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLAYACAK ÖĞRENCİLER İÇİN OKULLARINI BOYADI.

HATAY 09.10.2020, 10:39
3
Öğretmenler okulu boyadı

Hatay’ın Payas ilçesinde öğretmenler, pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacak öğrenciler için okullarını boyadı.

Fahrettin Altay Ortaokulu’nda, pandemi nedeniyle verilen uzun aradan sonra öğrenciler, pazartesi yeniden sınıflarına gelecek. Öğrencilerin gelişi öncesi okul müdürü Uğur Şahin ve öğretmenler, okulu, velilerin desteğiyle eğitim ve öğretime hazırlamak için temizleyip boyadı.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
19°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 09 Ekim 2020
İmsak 05:38
Güneş 07:02
Öğle 12:56
İkindi 16:06
Akşam 18:41
Yatsı 20:00
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2