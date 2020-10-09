Öğretmenler okulu boyadı

Hatay’ın Payas ilçesinde öğretmenler, pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacak öğrenciler için okullarını boyadı.

Fahrettin Altay Ortaokulu’nda, pandemi nedeniyle verilen uzun aradan sonra öğrenciler, pazartesi yeniden sınıflarına gelecek. Öğrencilerin gelişi öncesi okul müdürü Uğur Şahin ve öğretmenler, okulu, velilerin desteğiyle eğitim ve öğretime hazırlamak için temizleyip boyadı.