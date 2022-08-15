Motosiklet tutkunları Expo’da buluştu

Expo 2021 Hatay alanları, açıldığı günden bugüne kentin ve bölgenin kültür, sanat ve eğlence merkezi olmaya devam ediyor.

Türkiye genelinde yüzlerce motosiklet tutkunu Expo Chopper Fest ile Hatay’a geldi.

Türk Chopper MK Hatay tarafından düzenlenen gösteride motosiklet kullanıcıları Expo alanlarını gezerek keyifli anlar yaşadı.

Festivalde çeşitli motosiklet gösterileri, söyleşiler ve DJ performansları sergilendi.

Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen motosikletliler Hatay ve Expo’ya hayranlıklarını dile getirdiler. Alanları gezen konuklar Expo’nun medeniyetler şehri Hatay’a yakışan bir yapı olduğunu söylediler ve başta Başkan Lütfü Savaş olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

Festivale katılan Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Hayzaran, motosiklet tutkunları ile hatıra fotoğrafı çekilerek bu anları ölümsüzleştirdi.