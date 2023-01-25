Mobilya üretim atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Hatay’da mobilya üretim atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Dörtyol ilçesi Çaylı Mahallesindeki ahşap mobilya imalatı üretimi yapan atölyede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, tinerden kaynaklı patlama sonucu atölyede yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, çıkan yangına müdahale ederek kontrol altına alıp söndürdü. Atölyede yangın esnasında bulunan 5 işçinin ise tahliye edildiği bildirildi.

Yangın atölyede maddi hasara neden oldu.