MMT Amerikan Hastanesi ikinci şubesini Reyhanlı’da açtı

Türkiye’nin ilk özel hastanesi Özel MMT Amerikan Hastanesi, bölgedeki sağlık yatırımlarına devam ediyor. Köklü geçmişi ile yıllardır Gaziantep’te sağlık hizmeti veren Özel MMT Amerikan Hastanesi, 2’nci şubesini Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde hizmete açtı.

Gaziantep’in ardından 11 bin metrekare kapalı alanı ile Hatay’ın en büyük hastanelerinden birisini hizmete açan MMT Taşdelen Şirketler Grubu Sağlık Koordinatörü Op. Dr. Cezmi Ük, Hatay ve Reyhanlı’ya böyle dev bir hastaneyi kazandırdıkları için mutlu olduklarını dile getirdi. Op. Dr. Cezmi Ük, “Her şeyden önce Gaziantep halkına çok teşekkür eder minnetlerimizi sunarız. Bizlere göstermiş oldukları güven ve destek sayesinde bugün şubeleşmenin ilk adımını attık” dedi.

75 yatak kapasiteli

Hastanenin, kapalı alanı ile Hatay’ın en büyük, Reyhanlı’nın ise ilk özel hastanesi olduğuna dikkat çeken MMT Taşdelen Şirketler Grubu Sağlık Koordinatörü Op. Dr. Cezmi Ük, “142 yıllık tarihi ile Türkiye’deki özel hastanelerin öncülüğünü yapan Özel MMT Amerikan Hastanesi olarak, Gaziantep’in yanı sıra bölgede yer alan Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa gibi birçok Büyükşehir’e hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz. Köklü tarihimiz ve alanında seçkin hekim kadromuz ile Gaziantep başta olmak üzere Güneydoğu Bölgesinde verdiğimiz hizmet ile fark oluşturuyoruz. 11 bin metrekare kapalı alanı ile Hatay’ın en büyük hastanelerinden birisi olan Özel MMT Reyhanlı Amerikan Hastanesi yenilenen hekim ve personel kadrosu ile bölge halkına hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Teknolojik altyapısı, 29’u Yoğun Bakım Ünitesi olmak üzere 75 yatak kapasitesi ile Hatay ve Reyhanlı halkına hizmet eden Özel MMT Reyhanlı Amerikan Hastanesi’nin ve MMT Şirketler Grubu’nun bölgeye yatırımları önümüzdeki süreçte de devam edecektir” diye konuştu.