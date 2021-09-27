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Minibüs ile tarım aracı çarpıştı: 3 yaralı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde minibüs ile "patpat" olarak bilinen tarım aracının çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

HATAY 27.09.2021, 16:34
Minibüs ile tarım aracı çarpıştı: 3 yaralı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde minibüs ile "patpat" olarak bilinen tarım aracının çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Samandağ- Antakya karayolu Kuşalanı mevkisinde meydana gelen kazada, U.G.’nin kullandığı 01 SG 964 plakalı minibüs ile İ.O. idaresindeki tarım aracı çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile tarım aracı sürücüsü ve yanındaki 2 kişi yaralandı. Samandağ Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan İ.O’nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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