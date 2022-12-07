Milli rekortmen Şahika Ercümen, hem dalış hem de çevre temizliği yaptı

Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Milli Sporcu ve UNDP Türkiye’nin Sudaki Yaşam Savunucusu Şahika Ercümen, Hatay’ın Samandağ sahilinde temizlik yaptı farkındalık dalışı gerçekleştirdi.

Milli Sporcu Şahika Ercümen, insanların dünya su kaynaklarına verdiği zararları ve su altındaki canlıların yaşam alanlarında bulunan atık kirliliğini göstermek, iklim krizine dikkati çekmek, Asi Nehri’ndeki kirlilikle mücadele ve acil önlem çağrısında bulunmak için yaklaşık 20 metre derinliğe dalış yaptı. Denizlerdeki plastik atıklara dikkat çekmek, daha etkin bir atık yönetimi, sürdürülebilir çevre temizliği bilincinin oluşturulması ve yaygınlaştırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan çalışmada öğrenciler ve doğa gönüllüleri de yer aldı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliği hayata geçirilen Japon hükümetinin hibe desteği verdiği “Hatay için İklim Eylemi” projenin çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.