Milleyha Sulak Alan doğal sit alanı olacak

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Samandağ ilçesindeki Milleyha Sulak Alanının doğal sit alanı olması için çalışmalara başlayacaklarını bildirdi.

Vali Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dünyanın en güzel kuş cennetlerinden biri olan Samandağ Milleyha Sulak Alanında incelemelerde bulundum. Geçen yıl avlanmaya yasak bölge ilan ettiğimiz bu alanın doğal sit alanı olması için çalışmalara başlıyoruz" ifadesini kullandı.

"Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edilen, göçmen kuşların güneydeki sığınağı Milleyha Sulak Alanı, Türkiye’de hiç görülmeyen kuş türlerine de ev sahipliği yapıyor.