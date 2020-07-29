Mehmetçik engellileri sevindirdi
ŞIRNAK’TA GÖREV YAPAN MEHMETÇİKLER TARAFINDAN HATAY’IN KIRIKHAN İLÇESİNDE BULUNAN ENGELLİLER DERNEĞİNE 12 TEKERLEKLİ SANDALYE BAĞIŞI YAPILDI.
Şırnak’ta görev yapan Mehmetçikler tarafından Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bulunan engelliler derneğine 12 tekerlekli sandalye bağışı yapıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu Mehmetçikler, Kurban Bayramı öncesinde engellileri sevindirdi. Şırnak’ta görev yapan Mehmetçikler, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bulunan engelliler derneğine 12 adet tekerlekli sandalye bağışı yaptı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kırıkhan Engelliler Derneği Başkanı Mustafa Kayışkanat, “Beni en çok duygulandıran uzman arkadaşlarımızın yapmış oldukları bağış oldu. Sık sık irtibat kuruyorduk arkadaşlarımızla. Göreve gidip geldiklerinde görüşüyorduk. Aralarında topladıkları paralarla Kırıkhan da bulunan engelli arkadaşlarımızın ihtiyaçlarını karşıladılar. Bende buradan dernek başkanı olarak bize bu bağışı yapan uzman arkadaşlarımıza şükranlarımız sunuyorum” dedi.
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