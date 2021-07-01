Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, Kültür Sanat Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen “Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları” Hatay’da başladı.

Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Göktemir, son iki yıldır Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Medya Kültür, Sanat ve Turizm buluşmalarını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Hatay’ın çok kültürel ve tarihi değeri olduğunu ifade eden Gökdemir, ”Hatay bu yönüyle gazetelerimizde, internet porttallarımızda yer alması gerekmektedir. Bizler de Hatay’ın bu değerlerini ön plana çıkarmak için Kültür Sanat Muhabirleri Derneği olarak buradayız” dedi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Nida Yılmaz da, “Ortak amacımız ve hedefimiz tamamen Hatay’ımızı tanıtmaya yönelik bir çalışma" dedi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Basın İlan Kurumu Hatay Şube Müdürü Halil İbrahim Parlak, Hatay Birlik Vakfı Başkanı İhsan Aydeğer’de katıldı.

Medeniyetler şehri Hatay’ın tarihi ve kültürel değerleri 3 gün sürecek programda gazeteciler tarafından yerinde gezilip görülecek.