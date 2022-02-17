Medeniyetler Korosu Expo’21 Hatay için İstanbul’da sahne alıyor

"Medeniyetler Bahçesi" temasıyla 1 Nisan’da başlayacak EXPO 2021 Hatay’ın tanıtımı için Antakya Medeniyetler Korosu, İstanbul’da konser verecek.

Daha önce Kayseri ve Ankara’da konser veren Medeniyetler Korosu, kendisi de Hataylı olan Maltepe Belediyesi Meclis Üyesi ve Başkan Vekili Besim Ünsaldı’nın katkıları ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın ev sahipliğinde İstanbul’da ağırlanacak.

Müslüman, Hıristiyan ve Museviler ile farklı mezheplere mensup Antakya Medeniyetler Korosu üyeleri bu kez şarkı, türkü ve ilahilerini bölgedeki barışa da katkı sunacak dev organizasyon kapsamında İstanbullular için seslendirecek.

Konser, 19 Şubat Cumartesi günü Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde saat 19.30’da başlayacak.

Antakya Medeniyetler Korosu, 2021 yılında Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmişti.