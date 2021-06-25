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Mahalle halkından orta refüj tepkisi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde orta refüj çalışmasında mahalleli, yol güzergahının kapatılmasına tepki gösterdi.

HATAY 25.06.2021, 22:36
Mahalle halkından orta refüj tepkisi

Hatay’ın Samandağ ilçesinde orta refüj çalışmasında mahalleli, yol güzergahının kapatılmasına tepki gösterdi.

İlçeye bağlı Yeşilköy Mahallesi’nde bulunan yeni okul caddesi tarafında yeni yapılan orta refüj çalışması yolu kapatınca mahalle halkı sokağa çıkarak tepki gösterdi. Mahalle sakinlerinden Abdullah Koç, “Mahalle girişini orta refüj ile kapatılmasını kabul etmiyoruz. YeşilKöy mahallesinde binlerce insan yaşıyor. Karşıdan karşıya geçemiyoruz. Arabalar yoldan geçerken son sürat hızla gidiyor. Geçenlerde burada ölümlü bir trafik kazası oldu. Orta refüj yüzünden. Ambulans buraya geçemedi, ters yönden geçmek zorunda kaldı. Mahalleye geçmemiz için 5 km ’ lik yolu dönmemiz gerekiyor. Halkın sesini duyun artık ve buraya kaldırım, yaya geçidi yapın. Sayın yetkililerimiz lütfen bir an önce çözüm bulsunlar” dedi.
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