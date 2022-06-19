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Küçük eller toprağa değdi

“Küçük Eller Toprağa Değsin Çiftçi Çocuklar Atölyesi” Antakya EXPO alanındaki Bitki Müzesi bahçesinde gerçekleşti.

HATAY 19.06.2022, 15:31
Küçük eller toprağa değdi

“Küçük Eller Toprağa Değsin Çiftçi Çocuklar Atölyesi” Antakya EXPO alanındaki Bitki Müzesi bahçesinde gerçekleşti.

EXPO 2021 Hatay’ın “Sürdürülebilir Kalkınma ve Organik Tarım” alt teması çerçevesinde düzenlenen etkinlikte bitki-toprak-su ilişkisinin ve iyi tarım uygulamalarının önemi anlatıldı.

Çocukların çapa yapma, sulama, tohum ekme, fide dikme, herek hazırlama, yabani ot temizliği ve sebze hasadı gibi çiftçiliğin temel aşamalarını deneyimlediği etkinlikte börülce tohumu ile patlıcan fidesinin ekimi yapıldı.

Üretim seralarında saksılara hazırlanmış toprakları yerleştiren minikler, atölye sonunda gazanya fidesini ekerek bakımlarını üstlenmek üzere evlerine götürdü.

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