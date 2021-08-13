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Kore gazisi, son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı

Hatay’da dün akşam geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Kore Gazisi Yusuf Alataş’ın cenazesi düzenlenen askeri törenin ardından defnedildi.

HATAY 13.08.2021, 17:06
Kore gazisi, son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı

Hatay’da dün akşam geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Kore Gazisi Yusuf Alataş’ın cenazesi düzenlenen askeri törenin ardından defnedildi.

Kırıkhan İlçesinde yaşayan 93 yaşındaki Kore gazisi Yusuf Alataş, kalp yetmezliği sonucu dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Gazi Yusuf Alataş için bugün öğlen Kırıkhan Mezarlığında askeri tören düzenlendi. Alataş’ın Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omuzlarında Meryem İçcan Cami’sine getirildi. Kılınan namazın ardından Kore gazisi Yusuf Alataş’ın cenazesi Batı Ayrancı Mahallesinde bulunan aile mezarlığına defedildi.

Törene AK Parti Kırıkhan Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kırıkhan Kaymakamı Mahmuthan Arslan, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ile gazinin yakınları katıldı.
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