Köpeği acımasızca öldürmüşler

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir sokak köpeği pompalı tüfekle vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bir sokak köpeği kimliği belirsiz bir şahıs tarafından pompalı tüfekle ateş edilerek öldürüldü. Olayı gören vatandaşlar tepki göstererek, saldırganın yakalanmasını istedi.