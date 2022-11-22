Kızılay, Reyhanlı’da “Muz hasadı” gerçekleştirdi

Kızılay, Toplum Merkezlerindeki geçim kaynağı geliştirme programı çerçevesinde, Hatay’da oluşturulan muz seralarında ihtiyaç sahipleri için muz toplama etkinliği yaptı.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Kızılay Toplum Merkezinde yararlanıcılarına meslek edindirme ve kendi geçimini sağlayacak düzeye getirmek için oluşturulan seralarda muz hasadı gerçekleştirdi.

Kızılay Hatay Toplum Merkezi tarım projesi kapsamında toplanan muzlar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Etkinliğe Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı, Reyhanlı Kaymakamı Yasin Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Dinsever Dinçer Kalkan, İlçe Jandarma Komutanı Erdoğan Çelik ve aralarında bulunan protokol üyeleri katıldı.

Etkinlikte konuşan Kızılay Genel Sekreteri Saygılı, "Öncelikle toplum merkezi modeli Türkiye’ye özgü model, Türkiye’de 22 noktada bu ve buna benzer toplum merkezlerimiz var hem coğrafi hem kendine has özelliklerine göre toplum merkezlerimiz kırılgan kesime dezavantajlı kesimimize bir taraftan mesleği öğretiyor bir taraftan tabiri caizse balık tutmayı öğretiyor, sonraki hayatını devam ettirmesi konusunda onlara destekler veriyor. Hatay’da da kıymetli belediye başkanının tahsis ettiği bu noktada geçen yıl 8 tona aşkın, bu yılda inşallah birazdan bismillah diyeceğimiz 20 tonu aşkın bir muzu hasat edeceğiz. Hatay’ın 15 ilçesindeki dezavantajlı kıymetli hemşehrilerimize ev ev gezerek onların sofralarına katık kaşıklarına lokma olacağız ve dolayısıyla yanına giderken bir çanta muz hediye edeceğiz. Bir taraftan da Kızılay’ın diğer hediyelerinden de ihtiyaç sahiplerine vereceğiz. Ama bunun önemli olduğunu düşünüyorum çünkü biz geleceği hazırlarken, geleceği planlarken, bizim kıymetli hemşehrilerimizin bir taraftan meslek ediniyor olması meslekleri biliyor olması lazım. Bu 22 toplum merkezlerimizde de bir taraftan budama eğitimi bir taraftan daha iyi muz nasıl üretilir burada çiftçiliği öğretiyoruz daha sonra diğer seralarına usta eleman gönderiyoruz" dedi.