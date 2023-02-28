Kırıkhan’daki çadır kentte çocuklar gönüllü ekiple eğleniyor

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde kurulan bin kişilik çadır kentte, Rize Valiliği ve Rize Belediyesinin katkıları ile çocuklar hem eğlendiriliyor hem de adaptasyon süreci için eğitim veriliyor.

Kırıkhan Spor Tesisleri’nde bin kişilik çadır kentte koordinatör olarak görev yapan Mesut Ateş, Rize Valiliği ve Rize Belediyesi katkıları ile Kırıkhan Spor Tesisleri’nde 172 çadır kurduklarını ifade etti.

Çadır kentte yaşayan bin kişinin ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade eden Ateş, “Biz gönüllü olarak Rize Valimiz Kemal Ceber’e söz verdik. Belediye başkanımıza söz verdik buraya geldik. Bizim bir özelliğimiz daha var bizde saat sınırlaması yok. Herkes her saat başı yemeğini alabilir buradan. Hijyen konusunda çalışmalarımız var. Çocuklarımızla burada her sabah toplanıp ‘ellerimizi yıkayalım, dişlerimizi fırçalayalım, ayaklarımızı yıkayalım, uykumuza geçelim daha sonra sabah kalktığınızda da elimizi yüzümüzü yıkayalım’ diyerek bir adaptasyon oluşturmaya başladık. Onlar da sağ olsun bizlere uyuyorlar. Bizim zamanımız doldu üzüntüyle söylemek istiyorum ki biz artık buradan veda edeceğiz. Yaklaşık bir ay sonra Ramazan’ın ilk günü buraya tekrar geleceğiz grup olarak tekrar sıcak yemeklerimizi çıkartmaya devam edeceğiz. Valimiz, belediye başkanımız çadırlarımızın içerisini güzel bir şekilde hazırladılar ve akabinde de 400 adet soba dışarıya bıraktılar belki bir vatandaşın ihtiyacı olur onlar da ısınsınlar diyerekten. Sobalarımız da yeterince var” dedi.