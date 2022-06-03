banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Göçük altında kalan anne ve oğulları toprağa verildi
Göçük altında kalan anne ve oğulları toprağa verildi
Milyonluk adaya müşteri çıkmayınca adayı sürüp yem bitkisi ektiler!
Milyonluk adaya müşteri çıkmayınca adayı sürüp yem bitkisi ektiler!
Maymun çiçeği Letonya’ya sıçradı
Maymun çiçeği Letonya’ya sıçradı
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

Kırıkhan’da uyuşturucu uygulaması

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı uygulamada 309 şahıs, 123 araç kontrol edildi.

HATAY 03.06.2022, 14:11
Kırıkhan’da uyuşturucu uygulaması

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı uygulamada 309 şahıs, 123 araç kontrol edildi.

Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Barbaros Mahallesinde 114 personel ile uygulama yaptı. Uygulamaya uyuşturucu arama köpeği "Alex" de katıldı.

Gerçekleşen Narko Alan Uygulamasında 309 şahıs kontrol edilirken, 4 şüpheliye çeşitli suçlardan adli işlem yapıldı. Ekipler, 123 aracı sorgularken, 6 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 4 araç trafikten men edildi.

Uygulamada yapılan aramalarda 3 adet captagon hap, 2,78 gram kubar esrar ,1 adet tabanca, 10 adet fişek ele geçirildi.

Yorumlar (0)
29°
açık