Kırıkhan’da semt pazarlarında denetimler sürüyor

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde zabıta ekipleri tarafından semt pazarlarında denetim yapıldı.

Kırıkhan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, zabıta müdürlüğü ekipleri tarafından, ilçede bulunan semt pazarlarında fiyat etiketi ve hijyen ile ilgili denetimleri gerçekleştirildiği, denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.