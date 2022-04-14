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Arnavutköy’de bulunan 2 katı bir depoda yangın çıktı. Depo alevli şekilde yanarken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kırıkhan’da semt pazarlarında denetimler sürüyor
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde zabıta ekipleri tarafından semt pazarlarında denetim yapıldı.
HATAY 14.04.2022, 14:18
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde zabıta ekipleri tarafından semt pazarlarında denetim yapıldı.
Kırıkhan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, zabıta müdürlüğü ekipleri tarafından, ilçede bulunan semt pazarlarında fiyat etiketi ve hijyen ile ilgili denetimleri gerçekleştirildiği, denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.