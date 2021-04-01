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Kırıkhan’da öğrencilere kırtasiye ve hijyen seti dağıtıldı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki öğrencilere Türk Kızılayı tarafından çanta, kırtasiye ve hijyen seti yardımı yapıldı.

HATAY 01.04.2021, 13:44
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Kırıkhan’da öğrencilere kırtasiye ve hijyen seti dağıtıldı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki öğrencilere Türk Kızılayı tarafından çanta, kırtasiye ve hijyen seti yardımı yapıldı.

Türk Kızılayı Kırıkhan Şubesi Başkanı Hüsnü İnci, Karadurmuşlu Ortaokulunda eğitim gören 250 öğrenciye çanta, kırtasiye ve hijyen seti dağıtımı yaptıklarını belirterek, "Kızılayımız afette, yangında, depremde, selde, halkının yanındadır. Bugün de yine eğitim desteği olarak halkımızın ve öğrencilerimizin yanındayız" dedi.
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