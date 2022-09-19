Kırıkhan’da evlerden su sayacı çalan hırsız tutuklandı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde evlerden su sayacı çaldığı tespit edilen hırsız tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesinde 3 farklı adresten su sayacı çalındığı ihbarını alan polis çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu ekipler Ali G.’yi aynı mahallede bir evden hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı. Şahsın üzerinde yapılan aramada çanta içerisinde 2 su sayacı, hırsızlıkta kullandığı değerlendirilen aletler ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ali G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.