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Kırıkhan Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden Türk Kızılayına zeytin

Kırıkhan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Tarımsal Rehabilitasyon Merkezinin arazisindeki zeytin ağaçlarının mahsulünü Türk Kızılayına devretti.

HATAY 14.10.2021, 16:05
Kırıkhan Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden Türk Kızılayına zeytin

Kırıkhan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Tarımsal Rehabilitasyon Merkezinin arazisindeki zeytin ağaçlarının mahsulünü Türk Kızılayına devretti.

Kırıkhan Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce, denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlülerin, eğitim, iyileştirme ve rehabilitasyonları sürecinde, mesleki edinmelerini sağlamak amacıyla oluşturulan, Kırıkhan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Tarımsal Rehabilitasyon Merkezinin 30 dönümlük arazisinde bulunan zeytin ağaçlarının 2021 yılı mahsulünün ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere, Türk Kızılayı Kırıkhan Şube Başkanlığına devredilmesi için, Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcısı Osman Öztürk, Koruma Kurulu Başkanı Cumhuriyet Savcısı Seyit Muhammed Bozkurt, Denetimli Serbestlik Müdürü Yusuf Güven, Türk Kızılayı Kırıkhan Şube Başkanlığı görevlileri Hüsnü İnce, Hasan Yalçın ve Ülkü Atahan’ın katılımlarıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamındaki çalışmaları yapmak üzere, Koruma Kurulu Başkanı Cumhuriyet Savcısı Seyit Muhammed Bozkurt, Denetimli Serbestlik Müdürü Yusuf Güven, Türk Kızılayı Kırıkhan Şube Başkanlığı görevlileri Hüsnü İnce, Hasan Yalçın ve Avukat Ülkü Atahan’ın katılımlarıyla Kırıkhan Tarımsal Rehabilitasyon Merkezinin arazisine gidilerek, ürünlerin devrine ilişkin gerekli planlamaları yaptılar.

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